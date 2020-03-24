Startseite

Luftreiniger » Ratgeber & Vergleich
Schlechte Luft ist heutzutage gerade in Großstädten ein nicht zu verachtendes Problem und wird bereits mit Dieselfahrverboten, Umweltfahrzonen („Low Emission ...
Luftreiniger und Befeuchter
Eine zu trockene Luft sorgt nicht nur für rissige Lippen oder ein unangenehmes Kratzen im Hals, sondern führt sogar zu ... Weiterlesen …
Wann ist ein Luftreiniger sinnvoll?
Wir sind alle täglich verschiedensten Schadstoffen ausgesetzt, denn neben groben und feinen Staub, der uns in der Außenwelt begegnet, gehören ... Weiterlesen …
Luftreiniger mit Wasser
Ein Luftreiniger mit Wasser (häufig auch als „Luftwäscher“ bezeichnet) setzt auf den selben Reinigungseffekt, den auch natürlicher Regen mit sich ... Weiterlesen …
Luftreiniger mit Kühlfunktion
Gerade in den wärmeren Monaten stellt ein elektrischer Ventilator ein häufiger Begleiter in Haushalten und Büros dar, denn selbst wenn ... Weiterlesen …
Luftreiniger mit Ionisator
Das Reinigen der Luft mit Hilfe von Ionen bringt viele Vorteile mit sich und folgt einem recht einfachen Prinzip: Die ... Weiterlesen …
Luftreiniger mit HEPA-Filter
Die Belastung an Schadstoffen in der Luft wird immer stärker und gerade in Großstädten ist Feinstaub schon längst ein großes ... Weiterlesen …
Luftreiniger für die Werkstatt
Eines der häufig unterschätzen Probleme in der heimischen Werkstatt stellt der Staub dar, der bei der Arbeit mit den verschiedenen ... Weiterlesen …
Luftreiniger für die Baustelle
Die Arbeit an der Baustelle ist selten sauber und gerade beim Hausbau bleiben viele Rückstände in der Luft: Sowohl grober ... Weiterlesen …
Luftreiniger gegen Geruch: Schlechte Gerüche bekämpfen
Unangenehme Gerüche in der eigenen Wohnung können viele verschiedene Quellen haben: Haustiere, Raucherzimmer, chemische Rückstände von Farbe oder Reinigungsmitteln sowie ... Weiterlesen …
Luftreiniger von Beurer im Test: Die Empfehlungen der Redaktion
Seit seiner Gründung 1919 arbeitet das mittelständische Unternehmen Beurer an der Konzeption und Produktion verschiedener elektrischer Geräte. Als erster Hersteller ... Weiterlesen …
proWIN Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion
Das deutsche Unternehmen proWIN Winter GmbH existiert bereits seit 1995 und vertreibt heutzutage verschiedenste Produkte aus den drei Hauptsparten „Symbiotische ... Weiterlesen …
Levoit Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion
Das US-amerikanische Unternehmen Levoit hat sich hauptsächlich (doch nicht nur) auf die Konzeption und Produktion von Luftreinigern und Luftbefeuchtern spezialisiert ... Weiterlesen …
Xiaomi Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion
Obwohl das chinesische Unternehmen Xiaomi Tech gerade im asiatischen Raum vor allem für die hauseigenen Smartphones bekannt ist und sogar ... Weiterlesen …
Philips Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion
Bereits seit 1891 existiert der niederländische Konzern aus Amsterdam, der heutzutage zu den führenden Unternehmen in der Elektronikbranche zählt. Im ... Weiterlesen …
Dyson Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion
Das in Malmesbury (England) ansässige Unternehmen „Dyson“ ist bereits seit 1991 als Hersteller für elektronische Geräte aktiv und begann seine ... Weiterlesen …
Luftreiniger gegen Tierhaare bei Katzenallergie und Hundeallergie
Katzen und Hunde sind seit tausenden von Jahren ein fester Bestandteil der menschlichen Zivilisation und werden heute genauso wie früher ... Weiterlesen …
Luftreiniger gegen Rauch – Zuhause gesünder atmen
Während dem Rauchen gerät ein Großteil der Schadstoffe aus den Zusätzen in die Umgebungsluft und stört dort nicht nur Bewohner ... Weiterlesen …
Luftreiniger bei Heuschnupfen: Moderne Hilfe gegen Pollen
Wohl jeder mit einer Allergie gegen Pollen kennt das Problem: Sobald die Saison beginnt, wird ein Gang in die Natur ... Weiterlesen …
Luftreiniger bei Schimmelbefall: Moderne Hilfsmittel nutzen
Schimmel in den eigenen vier Wänden ist nicht nur unschön und optisch unappetitlich, sondern hat sogar das Potential körperliche Schäden ... Weiterlesen …
Hilfe gegen Staub – Das leisten Luftreiniger
Die beste Möglichkeit, um effektiv gegen hohe Konzentrationen von kleinsten Partikeln in der Luft vorzugehen, ist die Nutzung eines Luftreinigers ... Weiterlesen …
Hilfe gegen Allergie – Das bieten Luftreiniger
Die Luft in den heimischen vier Wänden ist voll von kleinster Partikel, die gerade für Allergiker problematisch sein können: Tier- ... Weiterlesen …