Startseite

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Gesunde Raumluft durch Luftreiniger

Luftreiniger » Ratgeber & Vergleich

Schlechte Luft ist heutzutage gerade in Großstädten ein nicht zu verachtendes Problem und wird bereits mit Dieselfahrverboten, Umweltfahrzonen („Low Emission ...
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Luftreiniger und Befeuchter

Eine zu trockene Luft sorgt nicht nur für rissige Lippen oder ein unangenehmes Kratzen im Hals, sondern führt sogar zu ... Weiterlesen …

Wann ist ein Luftreiniger sinnvoll?

Wir sind alle täglich verschiedensten Schadstoffen ausgesetzt, denn neben groben und feinen Staub, der uns in der Außenwelt begegnet, gehören ... Weiterlesen …

Luftreiniger mit Wasser

Ein Luftreiniger mit Wasser (häufig auch als „Luftwäscher“ bezeichnet) setzt auf den selben Reinigungseffekt, den auch natürlicher Regen mit sich ... Weiterlesen …

Luftreiniger mit Kühlfunktion

Gerade in den wärmeren Monaten stellt ein elektrischer Ventilator ein häufiger Begleiter in Haushalten und Büros dar, denn selbst wenn ... Weiterlesen …

Luftreiniger mit Ionisator

Das Reinigen der Luft mit Hilfe von Ionen bringt viele Vorteile mit sich und folgt einem recht einfachen Prinzip: Die ... Weiterlesen …

Luftreiniger mit HEPA-Filter

Die Belastung an Schadstoffen in der Luft wird immer stärker und gerade in Großstädten ist Feinstaub schon längst ein großes ... Weiterlesen …

Luftreiniger für die Werkstatt

Eines der häufig unterschätzen Probleme in der heimischen Werkstatt stellt der Staub dar, der bei der Arbeit mit den verschiedenen ... Weiterlesen …

Luftreiniger für die Baustelle

Die Arbeit an der Baustelle ist selten sauber und gerade beim Hausbau bleiben viele Rückstände in der Luft: Sowohl grober ... Weiterlesen …

Luftreiniger gegen Geruch: Schlechte Gerüche bekämpfen

Unangenehme Gerüche in der eigenen Wohnung können viele verschiedene Quellen haben: Haustiere, Raucherzimmer, chemische Rückstände von Farbe oder Reinigungsmitteln sowie ... Weiterlesen …

Luftreiniger von Beurer im Test: Die Empfehlungen der Redaktion

Seit seiner Gründung 1919 arbeitet das mittelständische Unternehmen Beurer an der Konzeption und Produktion verschiedener elektrischer Geräte. Als erster Hersteller ... Weiterlesen …

proWIN Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion

Das deutsche Unternehmen proWIN Winter GmbH existiert bereits seit 1995 und vertreibt heutzutage verschiedenste Produkte aus den drei Hauptsparten „Symbiotische ... Weiterlesen …

Levoit Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion

Das US-amerikanische Unternehmen Levoit hat sich hauptsächlich (doch nicht nur) auf die Konzeption und Produktion von Luftreinigern und Luftbefeuchtern spezialisiert ... Weiterlesen …

Xiaomi Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion

Obwohl das chinesische Unternehmen Xiaomi Tech gerade im asiatischen Raum vor allem für die hauseigenen Smartphones bekannt ist und sogar ... Weiterlesen …

Philips Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion

Bereits seit 1891 existiert der niederländische Konzern aus Amsterdam, der heutzutage zu den führenden Unternehmen in der Elektronikbranche zählt. Im ... Weiterlesen …

Dyson Luftreiniger im Test: Die Favoriten der Redaktion

Das in Malmesbury (England) ansässige Unternehmen „Dyson“ ist bereits seit 1991 als Hersteller für elektronische Geräte aktiv und begann seine ... Weiterlesen …

Luftreiniger gegen Tierhaare bei Katzenallergie und Hundeallergie

Katzen und Hunde sind seit tausenden von Jahren ein fester Bestandteil der menschlichen Zivilisation und werden heute genauso wie früher ... Weiterlesen …

Luftreiniger gegen Rauch – Zuhause gesünder atmen

Während dem Rauchen gerät ein Großteil der Schadstoffe aus den Zusätzen in die Umgebungsluft und stört dort nicht nur Bewohner ... Weiterlesen …

Luftreiniger bei Heuschnupfen: Moderne Hilfe gegen Pollen

Wohl jeder mit einer Allergie gegen Pollen kennt das Problem: Sobald die Saison beginnt, wird ein Gang in die Natur ... Weiterlesen …

Luftreiniger bei Schimmelbefall: Moderne Hilfsmittel nutzen

Schimmel in den eigenen vier Wänden ist nicht nur unschön und optisch unappetitlich, sondern hat sogar das Potential körperliche Schäden ... Weiterlesen …

Hilfe gegen Staub – Das leisten Luftreiniger

Die beste Möglichkeit, um effektiv gegen hohe Konzentrationen von kleinsten Partikeln in der Luft vorzugehen, ist die Nutzung eines Luftreinigers ... Weiterlesen …

Hilfe gegen Allergie – Das bieten Luftreiniger

Die Luft in den heimischen vier Wänden ist voll von kleinster Partikel, die gerade für Allergiker problematisch sein können: Tier- ... Weiterlesen …