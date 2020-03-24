Startseite

Gabriele ist Ingenieurin für Umwelttechnik und sozusagen Luftexpertin aus Leidenschaft. Jahrelang durch die eigene Hausstaubmilbenallergie geplagt hat sie sich beruflich auf das Gebiet des Wohnraumklimas spezialisiert und berät seit jeher Planungsbüros, Hersteller und Interessierte. "Schlechte Luft in den eigenen vier Wänden kann man definitiv vermeiden..."